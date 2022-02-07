07 Şub 2022 - 22:08
Kardeşlerim Kadir Bakın Diziden Neden Ayrılmış! Milyonlar Hüngür Hüngür Ağladı! Her Şeyi Tek Tek Açıklamış Oldu...
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinden Kadir, neden ayrıldığını resmen açıkladı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu durum ise özellikle Kardeşlerim dizisinin tutkunlarını delirtti. Meğer Halit Özgür Sarı…
Ekranlara gelen son bölümde Akif’in anne ve babasına neler yaptığını öğrenen Kadir, soluğu Akif’in yanında aldı. Aralarında kavga eden ikili Kardeşlerim dizisinin tansiyonunu yükselmişken; son darbe ise Kadir’in kazası oldu. Diziden apar topar çıkarılan Kadir, sevenlerini üzdü. Peki,
Halit Özgür Sarı diziden neden ayrıldı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Esma - Bence de yaa ben çok seviyordum kadiri halit özgür sarıyı zaten seviyordum çok güzel bir oyunculuğu var
Melis Abla? - Bakın size söyleyeyim kadir gitti ya bunun reyntingi düşer keşke çıkarmasaydınız keşke bende izlemiyoeum artık o yoksa bizde yokuz!
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.