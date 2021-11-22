Hülya Avşar'ın İtirafı Bir Evliliği Mi Bitiriyor? Tanju Çolak ve Aysu Çolak Boşanıyor Mu?

Hülya Avşar itiraf etti, olaylar olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’ın eski eşi Tanju Çolak hakkında yaptığı itiraflar arasında eski eşini telefon rehberinden silmediği gelmişti. ‘’Tanju’yu rehberimden silmedim.’’ sözlerinin yankısı hala hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Tanju Çolak’ın yapmış olduğu bir paylaşımının hemen ardından Aysu Çolak hakkında meydana gelen o detay sosyal medyada büyük yankı oluşturdu. Aysu Çolak ve Tanju Çolak boşanıyor mu sorularını akıllara getiren işte o anlar…

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