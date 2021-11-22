Hülya Avşar'ın İtirafı Bir Evliliği Mi Bitiriyor? Tanju Çolak ve Aysu Çolak Boşanıyor Mu?
Hülya Avşar itirafının hemen ardından Tanju ile eşi Aysu Çolak cephelerinde şok gelişmeler meydana gelmeye başladı. Meydana gelen gelişmeler eşler arasında gergin anlar mı var, yoksa boşanıyorlar mı sorularını akıllara getirdi. İşte, o anlar...
Hülya Avşar itiraf etti, olaylar olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar’ın eski eşi Tanju Çolak hakkında yaptığı itiraflar arasında eski eşini telefon rehberinden silmediği gelmişti. ‘’Tanju’yu rehberimden silmedim.’’ sözlerinin yankısı hala hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Tanju Çolak’ın yapmış olduğu bir paylaşımının hemen ardından Aysu Çolak hakkında meydana gelen o detay sosyal medyada büyük yankı oluşturdu. Aysu Çolak ve Tanju Çolak boşanıyor mu sorularını akıllara getiren işte o anlar…
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22 Kas 2021 - 23:30 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.