Alişan ve Buse Varol Haklarında Çıkan Yalan Haberlere Daha Fazla Dayanamadı! Ülkeyi Terk Ettiler? Alişan Nereye, Neden Gitti?

Son zamanlarda kardeşinin vefatının hemen ardından gündemin en çok konuşulan isimlerinden birisi haline gelen Alişan geçtiğimiz günlerde de eşi ile ayrılık iddialarıyla gündemde yer aldı. Buse Varol sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerden bir tanesi olurken Temmuz ayında abisini kaybeden eşi ile boşanacakları yönünde iddialar ile derin sarsıntı yaşadılar. Hem hayat arkadaşı hem de kendisini sevenler yaşadığı zorlu anlara Alişan’ı bir an olsun yalnız bırakmamıştı. Eşi ile yaptıkları son paylaşımlar ile adeta olay oldular. Alişan ve Buse Varol çifti başka ülkeye gitmek zorunda kaldılar, neden ve nasıl gittikleri en merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, Alişan ve Buse Varol hakkında merak edilen tüm detaylar…

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