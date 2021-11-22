Hazer Armani Kimdir, Kaç Yaşında? Hazer Armani Yeniden Evlendi mi, Nereli, Ne İş Yapıyor? İşte, detaylar...
Sıla ve Hazer Armani boşanmasında pandemi dönemindeki maddi sorunların etkili olduğu söylentileri mevcuttu. Hayranlar ise Hazer Amani hakkında birçok detayı merak ediyor. Peki, Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, Hazer Amani yeniden evlendi mi? İşte, Hazer Amani hakkında merak edilen bütün detaylar…
Ekranların sevilen şeflerinden Hazer Amani 2020 yılında ünlü şarkıcı Sıla ile nikah masasına oturmuştu. Ani bir karar ile ayrılan çiftin boşanma haberi ise sevenlerini oldukça üzmüştü. Çiftin boşanmasında pandemi dönemindeki maddi sorunların etkili olduğu söylentileri mevcuttu. Hayranlar ise Hazer Amani hakkında birçok detayı merak ediyor. Peki, Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, Hazer Amani yeniden evlendi mi? İşte, Hazer Amani hakkında merak edilen bütün detaylar…
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22 Kas 2021 - 23:29 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.