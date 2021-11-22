Hazer Armani Kimdir, Kaç Yaşında? Hazer Armani Yeniden Evlendi mi, Nereli, Ne İş Yapıyor? İşte, detaylar...

Ekranların sevilen şeflerinden Hazer Amani 2020 yılında ünlü şarkıcı Sıla ile nikah masasına oturmuştu. Ani bir karar ile ayrılan çiftin boşanma haberi ise sevenlerini oldukça üzmüştü. Çiftin boşanmasında pandemi dönemindeki maddi sorunların etkili olduğu söylentileri mevcuttu. Hayranlar ise Hazer Amani hakkında birçok detayı merak ediyor. Peki, Hazer Amani kimdir, kaç yaşında, Hazer Amani yeniden evlendi mi? İşte, Hazer Amani hakkında merak edilen bütün detaylar…

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