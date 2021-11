Sibel Can'ın Son Halini Görenler Büyük Şok Yaşadı! Emir'in Bir An Olsun Yalnız Bırakmadığı Sibel Can Hamile mi?

Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara gelen Sibel Can’ın kıyafeti olay oldu. Ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı. Hayranlarının eleştiri yağmuruna tuttuğu elbisenin ardından ünlü şarkıcı için “hamile mi?” sorusu akıllara geldi. Emir Sarıgül’ün bir an olsun yalnız bırakmaması ise iddiaları güçlendirdi. Peki, Sibel Can’ın son halini görenler gözlerine inanamadı, Sibel Can hamile mi? İşte, Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında merak edilen bütün detaylar…

