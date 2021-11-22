Sibel Can'ın Son Halini Görenler Büyük Şok Yaşadı! Emir'in Bir An Olsun Yalnız Bırakmadığı Sibel Can Hamile mi?
Sibel Can’ın son halini görenler gözlerine inanamadı, Sibel Can hamile mi? İşte, Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında merak edilen bütün detaylar…
Kanal D ekranlarında Şarkılar Bizi Söyler programı ile ekranlara gelen Sibel Can’ın kıyafeti olay oldu. Ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı. Hayranlarının eleştiri yağmuruna tuttuğu elbisenin ardından ünlü şarkıcı için “hamile mi?” sorusu akıllara geldi. Emir Sarıgül’ün bir an olsun yalnız bırakmaması ise iddiaları güçlendirdi. Peki, Sibel Can’ın son halini görenler gözlerine inanamadı, Sibel Can hamile mi? İşte, Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkında merak edilen bütün detaylar…
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22 Kas 2021 - 13:37 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.