O Ses Türkiye’de Koronavirüs Paniği! Beyaz Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Murat Boz’un Sağlık Durumu… “Yok Artık”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’de koronavirüs paniği! Beyaz her şeyi tek tek açıkladı, stüdyo ayağa kalkarken seyirciler ise ne diyeceğini bilemez hale geldi. Murat Boz’un sağlık durumu ise merak konusu haline geldi. Birçok kişi ise “Yok artık” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunan bir an seyircinin ağzını açık bıraktı! Koronavirüs gibi bir belanın tüm dünyayı sallamaya devam etmesi; özellikle son zamanlarda vakaların yükselmesi birçok kişinin korkulu rüyası haline gelmesine neden olmuştu. Birçok dizi ve yapım çekimlerini koronavirüsten dolayı durdurmuştu ki, Acun Ilıcalı’nın yarışmasında ise koronavirüs paniği resmen yaşandı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.