- 22 Kas 2021 - 13:39 G: 22 Kas 2021 - 13:46

O Ses Türkiye’de Koronavirüs Paniği! Beyaz Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Murat Boz’un Sağlık Durumu… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan O Ses Türkiye’de koronavirüs paniği! Beyaz her şeyi tek tek açıkladı, stüdyo ayağa kalkarken seyirciler ise ne diyeceğini bilemez hale geldi. Murat Boz’un sağlık durumu ise merak konusu haline geldi. Birçok kişi ise “Yok artık” yorumunda bulundu. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunan bir an seyircinin ağzını açık bıraktı! Koronavirüs gibi bir belanın tüm dünyayı sallamaya devam etmesi; özellikle son zamanlarda vakaların yükselmesi birçok kişinin korkulu rüyası haline gelmesine neden olmuştu. Birçok dizi ve yapım çekimlerini koronavirüsten dolayı durdurmuştu ki, Acun Ilıcalı’nın yarışmasında ise koronavirüs paniği resmen yaşandı. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Kas 2021 - 13:39 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Camdaki Kız Dizisinde Adil ve Feride Boşanmaya Karar Verdi! Kanal D Ekranları İlk Kez Böylesine Şahit Olacak! Nalan’ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidiyor… mask
Camdaki Kız Dizisinde Adil ve Feride Boşanmaya Karar Verdi! Kanal D Ekranları İlk Kez Böylesine Şahit Olacak! Nalan’ın Hayatı Ellerinden Kayıp Gidiyor…
Masumlar Apartmanı Dizisinde Kahreden Ayrılık! Kadroya Daha Yeni Girmişti, Gözlerde Yaşa Neden Oldu! Geldiği Gibi Gidiyor… mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Kahreden Ayrılık! Kadroya Daha Yeni Girmişti, Gözlerde Yaşa Neden Oldu! Geldiği Gibi Gidiyor…
Masterchef Emre’den Milyonları Yasa Boğacak Paylaşım! Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı, Sırf Onun İçin Yarışmadan Çekilmişti! Neler Oluyor? mask
Masterchef Emre’den Milyonları Yasa Boğacak Paylaşım! Hayranları Hüngür Hüngür Ağladı, Sırf Onun İçin Yarışmadan Çekilmişti! Neler Oluyor?
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Neden Ayrıldığını Açıkladı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Ortalık Karıştı! Meğer Halit Özgür Sarı… mask
Kardeşlerim Dizisinden Kadir Neden Ayrıldığını Açıkladı! Sosyal Medya Ayağa Kalktı, Ortalık Karıştı! Meğer Halit Özgür Sarı…
Hande Erçel Kırmızıları Giydi, Görenleri Cayır Cayır Yaktı! 25 Milyonu Yakından İlgilendiriyor, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin Çıldıracak, Delirecek! mask
Hande Erçel Kırmızıları Giydi, Görenleri Cayır Cayır Yaktı! 25 Milyonu Yakından İlgilendiriyor, Tüm Fiziğini Kanıtladı! Kerem Bürsin Çıldıracak, Delirecek!
Masterchef Azize’nin Yüzüne Acun Ilıcalı Güldü! Acı Dolu Hayatı Derinden Sarstı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Azize’nin Yüzüne Acun Ilıcalı Güldü! Acı Dolu Hayatı Derinden Sarstı, Öyle Bir Teklifte Bulundu Ki, Ortalık Karıştı! Neler Oluyor?
Masterchef Azize Yarışmadan Elenmedi, Diskalifiye Edildi! Milyonlar Göbek Attı, “Geri Dönmezsin İnşallah” Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor? mask
Masterchef Azize Yarışmadan Elenmedi, Diskalifiye Edildi! Milyonlar Göbek Attı, “Geri Dönmezsin İnşallah” Seyirci Çıldırdı! Neler Oluyor?
Camdaki Kız İzleyenleri Dilini Yutacak! Nalan Hamile mi Oldu? Çocuk mu Doğuracak? Ah Be Burcu Biricik... mask
Camdaki Kız İzleyenleri Dilini Yutacak! Nalan Hamile mi Oldu? Çocuk mu Doğuracak? Ah Be Burcu Biricik...
Survivor'da Çok Büyük İhanet! Daha Yeni Ortaya Çıkıyor... "Böyle Bir Şey Mümkün Değil" Türkiye Bu İhanetle Sallanıyor! mask
Survivor'da Çok Büyük İhanet! Daha Yeni Ortaya Çıkıyor... "Böyle Bir Şey Mümkün Değil" Türkiye Bu İhanetle Sallanıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti 2022 Ne Kadar? İş Davalarında Avukat Yüzde Kaç Alır? İşte İş Mahkemesi 2022 Avukatlık Ücreti Tarifesi mask
İş Mahkemesi Avukatlık Ücreti 2022 Ne Kadar? İş Davalarında Avukat Yüzde Kaç Alır? İşte İş Mahkemesi 2022 Avukatlık Ücreti Tarifesi
Sibel Can'ın Son Halini Görenler Büyük Şok Yaşadı! Emir'in Bir An Olsun Yalnız Bırakmadığı Sibel Can Hamile mi? mask
Sibel Can'ın Son Halini Görenler Büyük Şok Yaşadı! Emir'in Bir An Olsun Yalnız Bırakmadığı Sibel Can Hamile mi?
Altına Hafta Sonu Vurgunu: Altın Fiyatlarında Rekor Üstüne Rekor! 22 Kasım Altın Fiyatlarında Son Durum... mask
Altına Hafta Sonu Vurgunu: Altın Fiyatlarında Rekor Üstüne Rekor! 22 Kasım Altın Fiyatlarında Son Durum...
Boşanma Avukat ücreti 2022 Ne Kadar? İşte Boşanma 2022 Avukat Ücret Tarifesi mask
Boşanma Avukat ücreti 2022 Ne Kadar? İşte Boşanma 2022 Avukat Ücret Tarifesi
Anlaşmalı Boşanma Avukat ücreti 2022 Ne Kadar? İşte Anlaşmalı Boşanma 2022 Avukat Ücret Tarifesi mask
Anlaşmalı Boşanma Avukat ücreti 2022 Ne Kadar? İşte Anlaşmalı Boşanma 2022 Avukat Ücret Tarifesi
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef Somer Şef’in Başına Gelmeyen Kaldı! Milyon Liralık Zarara Uğradı, Trafikte Başına Hayat Durdu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status