O Ses Türkiye’de Koronavirüs Paniği! Beyaz Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Stüdyo Ayağa Kalktı! Murat Boz’un Sağlık Durumu… “Yok Artık”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada bulunan bir an seyircinin ağzını açık bıraktı! Koronavirüs gibi bir belanın tüm dünyayı sallamaya devam etmesi; özellikle son zamanlarda vakaların yükselmesi birçok kişinin korkulu rüyası haline gelmesine neden olmuştu. Birçok dizi ve yapım çekimlerini koronavirüsten dolayı durdurmuştu ki, Acun Ilıcalı’nın yarışmasında ise koronavirüs paniği resmen yaşandı. Peki, neler oluyor?

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