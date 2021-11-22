- 22 Kas 2021 - 13:49 G: 22 Kas 2021 - 13:51

Kemal Sunal Anısı Ali Sunal’ın Acılarını Depreştirdi! Güldür Güldür Show’da Öyle Anlar Ekranlara Geldi Ki Ali Sunal’ın O Halini Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı…

Her hafta yeni bölümü ile Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show’da öyle anlar ekranlara geldi ki görenlerin yürekleri dağlandı. Ali Sunal öyle kötü anlar geçirdi ki izleyenler iki gözü iki çeşme hale geldi. İşte, Kemal Sunal anısına ekranlara gelen o anlar…

Yedisinden yetmişine kadar herkesin gönlünde iyi bir yer edinen Kemal Sunal vefatı üzerinden her ne kadar yıllar geçse bile hala sevilerek ve sayılarak takip edilen isimlerden birisi oluyor. Kendisi gibi oyuncu olan oğlu Ali Sunal da babasının izinden giderek milyonların gönlünde iyi bir yer ediniyor. Her hafta yeni bölümü ile Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show’da öyle anlar ekranlara geldi ki görenlerin yürekleri dağlandı. Ali Sunal öyle kötü anlar geçirdi ki izleyenler iki gözü iki çeşme hale geldi. İşte, Kemal Sunal anısına ekranlara gelen o anlar…

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22 Kas 2021 - 13:49 - Yaşam

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Kemal Sunal Anısı Ali Sunal’ın Acılarını Depreştirdi! Güldür Güldür Show’da Öyle Anlar Ekranlara Geldi Ki Ali Sunal’ın O Halini Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı… mask
Kemal Sunal Anısı Ali Sunal’ın Acılarını Depreştirdi! Güldür Güldür Show’da Öyle Anlar Ekranlara Geldi Ki Ali Sunal’ın O Halini Görenler Göz Yaşlarını Tutamadı…
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