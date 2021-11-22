Survivor Aycan Yanaç Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Survivor Mert Öcal İle Yaşları Dikkat Çekti
Survivor yarışması ile ününe ün katan Aycan Yanaç, Survivor 2022 All Star yarışması öncesinde yeniden programın seyircisinin yakın markajına girdi. Survivor All Star’a katılıp katılmayacağı henüz kesinleşmemiş olan Aycan Yanaç, özel hayatı ile ilgili detaylar ile Survivor izleyicisini bir hayli şaşırttı. İşte Aycan Yanaç ile ilgili detaylar...
Survivor yarışması ile ününe ün katan Aycan Yanaç, Survivor 2022 All Star yarışması öncesinde yeniden programın seyircisinin yakın markajına girdi. Survivor All Star’a katılıp katılmayacağı henüz kesinleşmemiş olan Aycan Yanaç, özel hayatı ile ilgili detaylar ile Survivor izleyicisini bir hayli şaşırttı. Öte yandan Survivor yarışmacısı Aycan Yanaç ile ilgili destekçilerini şaşırtan en ilginç detay ise, yaşı oldu! Peki, Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Survivor Aycan Yanaç ne iş yapıyor, mesleği ne? Survivor Aycan Yanaç şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
22 Kas 2021 - 13:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.