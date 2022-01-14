- 14 Oca 2022 - 00:05

Hamdi Alkan'nın Eşi Selen Görgüzel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler Şaştı Kaldı! Hamdi Alkan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Rol aldığı bir yapımda kendisine yazılan öpüşme sahnesi ile gündemlerden düşmeyen Selen Görgüzel, şimdilerde magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Oyuncu ve sunucu olarak bir hayli ün kazanan Selen Görgüzel, ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik ile de adından sıkça söz ettirmeye başladı. İşte Selen Görgüzel ile ilgili detaylar...

Rol aldığı bir yapımda kendisine yazılan öpüşme sahnesi ile gündemlerden düşmeyen Selen Görgüzel, şimdilerde magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Oyuncu ve sunucu olarak bir hayli ün kazanan Selen Görgüzel, ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik ile de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Öte yanda Selen Görgüzel ile ilgili en çok dikkat çeken detay yaşı oldu! Peki, Hamdi Alkan'nın eşi Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan'nın eşi Selen Görgüzel aslen nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

14 Oca 2022 - 00:05 - Magazin

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