Hamdi Alkan'nın Eşi Selen Görgüzel Bakın Kaç Yaşındaymış? Hamdi Alkan İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Rol aldığı bir yapımda kendisine yazılan öpüşme sahnesi ile gündemlerden düşmeyen Selen Görgüzel, şimdilerde magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Oyuncu ve sunucu olarak bir hayli ün kazanan Selen Görgüzel, ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik ile de adından sıkça söz ettirmeye başladı. İşte Selen Görgüzel ile ilgili detaylar...
Rol aldığı bir yapımda kendisine yazılan öpüşme sahnesi ile gündemlerden düşmeyen Selen Görgüzel, şimdilerde magazin takipçilerinin yakın markajına girdi. Oyuncu ve sunucu olarak bir hayli ün kazanan Selen Görgüzel, ünlü oyuncu Hamdi Alkan ile yaptığı evlilik ile de adından sıkça söz ettirmeye başladı. Öte yanda Selen Görgüzel ile ilgili en çok dikkat çeken detay yaşı oldu! Peki, Hamdi Alkan'nın eşi Selen Görgüzel kimdir, kaç yaşında? Hamdi Alkan'nın eşi Selen Görgüzel aslen nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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28 Ara 2021 - 21:18 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.