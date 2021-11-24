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24 Kas 2021 - 19:20

Survivor Ayşe Resmen Kontrolü Kaybetti! Öyle Bir Çıldırdı ki; Böyle Bir Sinir Yok! Daha Fazla Dayanamadı ve...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, sinirden deliye döndü. Twiiter üzerinden bir açıklama yapan Ayşe Yüksel, ailesi hakkında yaptığı açıklamayla şoke etti. Üzerine gelinmesine daha fazla dayanamayan Ayşe Yüksel, çıkan yorumlara son noktayı o paylaşımıyla birlikte koydu! Peki, neler oluyor?