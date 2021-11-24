Survivor Ayşe Resmen Kontrolü Kaybetti! Öyle Bir Çıldırdı ki; Böyle Bir Sinir Yok! Daha Fazla Dayanamadı ve...
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, sinirden deliye döndü. Twiiter üzerinden bir açıklama yapan Ayşe Yüksel, ailesi hakkında yaptığı açıklamayla şoke etti. Üzerine gelinmesine daha fazla dayanamayan Ayşe Yüksel, çıkan yorumlara son noktayı o paylaşımıyla birlikte koydu! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelem başarılı yarışmadan üçüncü olarak ayrılan Survivor Ayşe Yüksel, adını Tv8 tarihine yazmıştı. Geçtiğimiz senelerin şampiyonlarını bile ezip geçen Ayşe Yüksel, hayranlarının gözünde şampiyon olmuştu. Şimdi gelen açıklama ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Üzerine giden ve yanlış yorumlarda bulunan kişilere karşı ailesiyle ilgili açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.