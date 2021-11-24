- 24 Kas 2021 - 19:20

Survivor Ayşe Resmen Kontrolü Kaybetti! Öyle Bir Çıldırdı ki; Böyle Bir Sinir Yok! Daha Fazla Dayanamadı ve...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran isimlerinden biri olan Ayşe Yüksel, sinirden deliye döndü. Twiiter üzerinden bir açıklama yapan Ayşe Yüksel, ailesi hakkında yaptığı açıklamayla şoke etti. Üzerine gelinmesine daha fazla dayanamayan Ayşe Yüksel, çıkan yorumlara son noktayı o paylaşımıyla birlikte koydu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelem başarılı yarışmadan üçüncü olarak ayrılan Survivor Ayşe Yüksel, adını Tv8 tarihine yazmıştı. Geçtiğimiz senelerin şampiyonlarını bile ezip geçen Ayşe Yüksel, hayranlarının gözünde şampiyon olmuştu. Şimdi gelen açıklama ise ağızların açık kalmasına neden oldu. Üzerine giden ve yanlış yorumlarda bulunan kişilere karşı ailesiyle ilgili açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

24 Kas 2021 - 19:20 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti? mask
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti?
Masterchef'te İfşayı Bu Kez Yarışmacı Emre Yaptı! Emre Her Şeyi Ortaya Çıkardı.... Yakında Diskalifiye Gelebilir! mask
Masterchef'te İfşayı Bu Kez Yarışmacı Emre Yaptı! Emre Her Şeyi Ortaya Çıkardı.... Yakında Diskalifiye Gelebilir!
Teşkilat Dizi Oyuncusu Gürkan Uygun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Şebnem Uygun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Teşkilat Dizi Oyuncusu Gürkan Uygun Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi Şebnem Uygun İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
İnce İnce Yasemince Yasemin Yalçın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İlyas İlbey İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
İnce İnce Yasemince Yasemin Yalçın Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Eşi İlyas İlbey İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti mask
Hazar Ergüçlü Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Saklı Dizisinde Ki Partneri Fırat Çelik İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Masterchef'te Büyük Aşk Bombası! Hasan Pelin... Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi... Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirdi! Her Yerde Öpücükler Var! Neler Oluyor? mask
Masterchef'te Büyük Aşk Bombası! Hasan Pelin... Milyonlar Bu Haber Karşısında Şoktan Şoka Girdi... Esra Erol’a Katılan Sevgilisi Delirdi! Her Yerde Öpücükler Var! Neler Oluyor?
Fahriye Evcen Öyle Bir Linç Yedi ki; Hande Erçel Sevinçten Havalara Uçmuştur! Tüm Sosyal Medya Topa Tuttu... mask
Fahriye Evcen Öyle Bir Linç Yedi ki; Hande Erçel Sevinçten Havalara Uçmuştur! Tüm Sosyal Medya Topa Tuttu...
Merve Boluğur'dan Herkesi Boğan Sevgili İtirafı! Ortalığı Karıştırdı ve İtirafıyla Bombanın Pimini Resmen Çekti Patlattı! mask
Merve Boluğur'dan Herkesi Boğan Sevgili İtirafı! Ortalığı Karıştırdı ve İtirafıyla Bombanın Pimini Resmen Çekti Patlattı!
Survivor'da İnanılmaz İhanetin Perde Arkası Ortaya Çıktı! İkisi Birden İfşalandı... Yazık, Çok Yazık! Neler Oluyor Neler! mask
Survivor'da İnanılmaz İhanetin Perde Arkası Ortaya Çıktı! İkisi Birden İfşalandı... Yazık, Çok Yazık! Neler Oluyor Neler!
Acun Ilıcalı'dan Şoktan Şoka Sokan Hadise İtirafı! Bu İtiraf Sular Kaldırır, Ortalık Karıştırır! Her Şeyi Tek Tek İtiraf Etti.... mask
Acun Ilıcalı'dan Şoktan Şoka Sokan Hadise İtirafı! Bu İtiraf Sular Kaldırır, Ortalık Karıştırır! Her Şeyi Tek Tek İtiraf Etti....
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor Ayşe Resmen Kontrolü Kaybetti! Öyle Bir Çıldırdı ki; Böyle Bir Sinir Yok! Daha Fazla Dayanamadı ve... mask
Survivor Ayşe Resmen Kontrolü Kaybetti! Öyle Bir Çıldırdı ki; Böyle Bir Sinir Yok! Daha Fazla Dayanamadı ve...
Survivor 2022 All Star Bugüne Kadar Duyduklarınızı Unutun! Acun Ilıcalı Tek Tek Açıkladı... Tüm Detaylar Belli Oldu! Turabi Kaosu? mask
Survivor 2022 All Star Bugüne Kadar Duyduklarınızı Unutun! Acun Ilıcalı Tek Tek Açıkladı... Tüm Detaylar Belli Oldu! Turabi Kaosu?
Masterchef'te İfşayı Bu Kez Yarışmacı Emre Yaptı! Emre Her Şeyi Ortaya Çıkardı.... Yakında Diskalifiye Gelebilir! mask
Masterchef'te İfşayı Bu Kez Yarışmacı Emre Yaptı! Emre Her Şeyi Ortaya Çıkardı.... Yakında Diskalifiye Gelebilir!
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti? mask
Survivor'da Yasin Obuz Şoku! Tekrar Geliyor... Kıyamet Kopacak! Turabi Resti Çekti?
Masterchef Danilo ve Eşi Barıştı Mı? Danilo Şef Hayranları Sevinçten Havaya Uçacak! Tüm Dengeler Değişti... Beyaz Mendili Salladı... mask
Masterchef Danilo ve Eşi Barıştı Mı? Danilo Şef Hayranları Sevinçten Havaya Uçacak! Tüm Dengeler Değişti... Beyaz Mendili Salladı...
Masterchef Araz'a Diskalifiye Şoku! Öyle Bir Hata Yaptı ki; Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmayacak! mask
Masterchef Araz'a Diskalifiye Şoku! Öyle Bir Hata Yaptı ki; Mehmet Şef Gözünün Yaşına Bakmayacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status