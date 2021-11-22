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22 Kas 2021 - 15:31

Yargı Dizisinde Ortalık Karıştı! Ceylin Ayvayı Yedi, Yaptığı Her Şey Ortaya Çıktı! Seyirci Resmen Soğudu, Bir Daha İzlemek İstemedi! Neler Oluyor?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile herkesi şoke etmeyi başardı. Gizem üzerine gizem kuran Yargı dizisinin son bölümünde yaşanan o gelişmeler ile ilgili ayrıntılar haberimizde...