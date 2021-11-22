Yargı Dizisinde Ortalık Karıştı! Ceylin Ayvayı Yedi, Yaptığı Her Şey Ortaya Çıktı! Seyirci Resmen Soğudu, Bir Daha İzlemek İstemedi! Neler Oluyor?
Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile herkesi şoke etmeyi başardı. Gizem üzerine gizem kuran Yargı dizisinin son bölümünde yaşanan o gelişmeler ile ilgili ayrıntılar haberimizde...
Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümü ile herkesi şoke etmeyi başardı. Gizem üzerine gizem kuran Yargı dizisinin son bölümünde yaşanan o gelişmeler herkesi şoke ederken, seyircisinin gündemine oturdu! Peki, Yargı dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yargı dizisinde neler oldu? İşte, detaylar…
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22 Kas 2021 - 15:31 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.