Masterchef Pelin’in Makyajsız Hali Şoke Etti! Hayranları Resmen Titredi, Görenler Tanıyamadı! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Azize ve Pelin’e Bakıyor Olamam”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Pelin ve Azize’nin makyajsız hali milyonları şok içerisinde bıraktı! Görenler tanıyamadı, tekrar tekrar baktı. Makyajlı ve makyajsız hali arasında kocaman bir dağ olduğu dile getirilen Pelin Zaman ve Azize’ye “Ben şimdi Pelin ve Azize’ye bakıyor olamam” yorumları yapıldı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmaya katılan Pelin Zaman ve Azize Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Pelin, Safanur ve Azize ise elenme riski yaşamışlardı. Pelin ise ilk çıkan isim olmuştu. Yarışmaya veda eden kişi ise Azize olmuştu. İkinci kez yarışmaya veda eden Azize’nin makyajsız hali ise şoke etti. İşte Masterchef yarışmacıları olan Pelin ve Azize’den gelen o şok paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.