Masterchef Pelin’in Makyajsız Hali Şoke Etti! Hayranları Resmen Titredi, Görenler Tanıyamadı! Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… “Azize ve Pelin’e Bakıyor Olamam”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmaya katılan Pelin Zaman ve Azize Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla ağızları açık bıraktı. Dün akşam ekranlara gelen son bölümde Pelin, Safanur ve Azize ise elenme riski yaşamışlardı. Pelin ise ilk çıkan isim olmuştu. Yarışmaya veda eden kişi ise Azize olmuştu. İkinci kez yarışmaya veda eden Azize’nin makyajsız hali ise şoke etti. İşte Masterchef yarışmacıları olan Pelin ve Azize’den gelen o şok paylaşım…

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