Hangi Burçların Kalbi Kurşun Yarası Alır? En Çok Aşk Acısı Çeken Burçlar Hangileridir?
Aşık olan insanlar bambaşka bir ruha bürünüyor. Herkesi güzelleştiren aşk, ayrılık ile sonuçlandığında ise, herkesi delirtebiliyor. Aşk acısı denen şeye bulaştığı an kısır bir döngü içerisine giren o insanların genellikle aynı burca sahip olması ise, astrolojiyi bir kez daha haklı çıkarıyor. İşte merak edilen tüm detaylar...
Aşık olan insanlar bambaşka bir ruha bürünüyor. Herkesi güzelleştiren aşk, ayrılık ile sonuçlandığında ise, herkesi delirtebiliyor. Aşk acısı denen şeye bulaştığı an kısır bir döngü içerisine giren o insanların genellikle aynı burca sahip olması ise, astrolojiyi bir kez daha haklı çıkarıyor. Öte yandan en çok aşk acısı çeken o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçların kalbi kurşun yarası alır? En çok aşk acısı çeken burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
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22 Kas 2021 - 16:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.