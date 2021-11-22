Aşık olan insanlar bambaşka bir ruha bürünüyor. Herkesi güzelleştiren aşk, ayrılık ile sonuçlandığında ise, herkesi delirtebiliyor. Aşk acısı denen şeye bulaştığı an kısır bir döngü içerisine giren o insanların genellikle aynı burca sahip olması ise, astrolojiyi bir kez daha haklı çıkarıyor. Öte yandan en çok aşk acısı çeken o burçları görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçların kalbi kurşun yarası alır? En çok aşk acısı çeken burçlar hangileridir? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!