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22 Kas 2021 - 16:27

Buse Varol Alişan’ı Öyle Bir Şekilde İfşaladı Ki, 9 Şiddetinde Depreme Neden Oldu! Alişan İlk Kez Böyle Görüldü! “Sen Neymişsin Be Alişan?”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol, eşi Alişan’ı öyle bir ifşaladı ki, görenler şoke oldu! 9 şiddetinde depreme neden olan bu paylaşımda Alişan’ı ilk kez öyle görenler ise “Sen neymişsin” yorumlarında bulundu.