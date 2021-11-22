Hangi Burçlar Boş Yapar? Hangi Burçların Konuşması Çekilmez?
Her insan konuşma konusunda yeterince iyi olamayabiliyor. Bazı insanlar adeta hiç konuşmak istemiyormuş gibi kısa kısa cevaplar verirken, bazı insanlar da en ufak kelimeden günlerce konuşacak şey bulabiliyor. Sizde boş yapan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insan konuşma konusunda yeterince iyi olamayabiliyor. Bazı insanlar adeta hiç konuşmak istemiyormuş gibi kısa kısa cevaplar verirken, bazı insanlar da en ufak kelimeden günlerce konuşacak şey bulabiliyor. Adeta geveze olan o insanların burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar boş yapar? Hangi burçların konuşması çekilmez? İşte, detaylar…
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22 Kas 2021 - 16:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.