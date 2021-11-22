- 22 Kas 2021 - 16:34 G: 22 Kas 2021 - 16:39

Hangi Burçlar Boş Yapar? Hangi Burçların Konuşması Çekilmez?

Her insan konuşma konusunda yeterince iyi olamayabiliyor. Bazı insanlar adeta hiç konuşmak istemiyormuş gibi kısa kısa cevaplar verirken, bazı insanlar da en ufak kelimeden günlerce konuşacak şey bulabiliyor. Sizde boş yapan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Her insan konuşma konusunda yeterince iyi olamayabiliyor. Bazı insanlar adeta hiç konuşmak istemiyormuş gibi kısa kısa cevaplar verirken, bazı insanlar da en ufak kelimeden günlerce konuşacak şey bulabiliyor. Adeta geveze olan o insanların burçlarını görenler ise, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar boş yapar? Hangi burçların konuşması çekilmez? İşte, detaylar…


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22 Kas 2021 - 16:34 - Burç Haberleri

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