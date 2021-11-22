Hangi Burçların Göbek Adı Tehlikedir? En Tehlikeli Burçlar Hangileridir?
Her insan tehlike seviyesi birbiri ile aynı olmuyor. Bazı insanlar masumlukları ile kendisine adeta özendirirken, bazı insanlar tehlikelilik konusunda master yapmış bulunuyor. Sizde Göbek adı tehlikeli olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insan tehlike seviyesi birbiri ile aynı olmuyor. Bazı insanlar masumlukları ile kendisine adeta özendirirken, bazı insanlar tehlikelilik konusunda master yapmış bulunuyor. Bunu kanıtlamak için bir araştırma yapmış olan FBI, en tehlikeli o üç burç ile herkesi şaşırtmayı başarıyor. Bir süredir tartışmalara neden olan o burçlar ile ilgili astrologların da hemfikir olması ise, işleri daha da ilginç hale getiriyor! Peki, hangi burçların göbek adı tehlikedir? En tehlikeli burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
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22 Kas 2021 - 16:57 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.