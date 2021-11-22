Her insan tehlike seviyesi birbiri ile aynı olmuyor. Bazı insanlar masumlukları ile kendisine adeta özendirirken, bazı insanlar tehlikelilik konusunda master yapmış bulunuyor. Bunu kanıtlamak için bir araştırma yapmış olan FBI, en tehlikeli o üç burç ile herkesi şaşırtmayı başarıyor. Bir süredir tartışmalara neden olan o burçlar ile ilgili astrologların da hemfikir olması ise, işleri daha da ilginç hale getiriyor! Peki, hangi burçların göbek adı tehlikedir? En tehlikeli burçlar hangileridir? İşte, detaylar…

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