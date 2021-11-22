Masterchef Azize’den Somer Şef İtirafı! Mehmet Şef ve Danilo Şef Çıldırdı! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Benim Burada Olmamın Sebebi…”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde yarışmacılardan Mehmet Şefin imza tabağının yapılması istendi. Tatlıyı en az başarılı yapan Azize ise yarışmaya yeniden veda eden isim oldu. İkinci kez yarışmadan elenen isim, Somer Şef hakkında ise adeta şoke etti.

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