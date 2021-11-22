- 22 Kas 2021 - 17:22 G: 22 Kas 2021 - 17:23

Masterchef Azize’den Somer Şef İtirafı! Mehmet Şef ve Danilo Şef Çıldırdı! Canlı Yayında Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Benim Burada Olmamın Sebebi…”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Azize’den şok bir açıklama geldi. Mehmet Şef ve Danilo Şefi çıldırtan Azize, Somer Şef hakkında şok sözlere yer verdi. Canlı yayında dedikleri yankılanan Azize…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen son bölümde yarışmacılardan Mehmet Şefin imza tabağının yapılması istendi. Tatlıyı en az başarılı yapan Azize ise yarışmaya yeniden veda eden isim oldu. İkinci kez yarışmadan elenen isim, Somer Şef hakkında ise adeta şoke etti.

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22 Kas 2021 - 17:22 Ankara- Yaşam

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