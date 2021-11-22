Her insanın konuşma şekli bir olmuyor. Bazı insanlar mantıklı konuşma konusunda çok iyi iken, bazı insanlar mantıksızlıkta adeta çığır açmış bulunuyor. Mantıklı konuşma konusunda yakın zamanda bir araştırma gerçekleştirmiş olan ünlü astrologlar, o burcun insanlarının ağzından çıkan her bir kelimenin üç kere beş kere düşünüldüğünü kanıtlamış bulunuyor. Öte yandan o burçları görenler, elbette şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burçlar Einstein gibidir? Hangi burçlar mantıklı konuşur? İşte, detaylar…



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