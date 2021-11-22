Hangi Burçlar Einstein Gibidir? Hangi Burçlar Mantıklı Konuşur?
Her insanın konuşma şekli bir olmuyor. Bazı insanlar mantıklı konuşma konusunda çok iyi iken, bazı insanlar mantıksızlıkta adeta çığır açmış bulunuyor. Sizde Einstein gibi burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Her insanın konuşma şekli bir olmuyor. Bazı insanlar mantıklı konuşma konusunda çok iyi iken, bazı insanlar mantıksızlıkta adeta çığır açmış bulunuyor. Mantıklı konuşma konusunda yakın zamanda bir araştırma gerçekleştirmiş olan ünlü astrologlar, o burcun insanlarının ağzından çıkan her bir kelimenin üç kere beş kere düşünüldüğünü kanıtlamış bulunuyor. Öte yandan o burçları görenler, elbette şaşırmadan edemiyor! Peki, hangi burçlar Einstein gibidir? Hangi burçlar mantıklı konuşur? İşte, detaylar…
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22 Kas 2021 - 17:21 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.