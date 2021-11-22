Hangi Burçlar “Bi Sus Allah Aşkına” Dedirtir? Hangi Burçlar Hiç Susmaz?
Çok konuşma konusunda iddialı olan insanların genellikle aynı burca sahip olması bir süredir astrologların gündeminde yer alan konulardan biri oluyor. Her ortamda konuşmaktan asla çekinmeyen o insanların sahip olduğu burçlar, onların doğuştan dünyaya geveze olarak gelmelerine neden oluyor. Sizde geveze burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Çok konuşma konusunda iddialı olan insanların genellikle aynı burca sahip olması bir süredir astrologların gündeminde yer alan konulardan biri oluyor. Her ortamda konuşmaktan asla çekinmeyen o insanların sahip olduğu burçlar, onların doğuştan dünyaya geveze olarak gelmelerine neden oluyor. Gevezelik konusunda bir hayli iddialı olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar “bi sus Allah aşkına” dedirtir? Hangi burçlar hiç susmaz? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
22 Kas 2021 - 17:24 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.