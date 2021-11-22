Çok konuşma konusunda iddialı olan insanların genellikle aynı burca sahip olması bir süredir astrologların gündeminde yer alan konulardan biri oluyor. Her ortamda konuşmaktan asla çekinmeyen o insanların sahip olduğu burçlar, onların doğuştan dünyaya geveze olarak gelmelerine neden oluyor. Gevezelik konusunda bir hayli iddialı olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar “bi sus Allah aşkına” dedirtir? Hangi burçlar hiç susmaz? İşte, detaylar…



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