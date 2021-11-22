- 22 Kas 2021 - 17:24 G: 22 Kas 2021 - 17:27

Hangi Burçlar “Bi Sus Allah Aşkına” Dedirtir? Hangi Burçlar Hiç Susmaz?

Çok konuşma konusunda iddialı olan insanların genellikle aynı burca sahip olması bir süredir astrologların gündeminde yer alan konulardan biri oluyor. Her ortamda konuşmaktan asla çekinmeyen o insanların sahip olduğu burçlar, onların doğuştan dünyaya geveze olarak gelmelerine neden oluyor. Sizde geveze burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Çok konuşma konusunda iddialı olan insanların genellikle aynı burca sahip olması bir süredir astrologların gündeminde yer alan konulardan biri oluyor. Her ortamda konuşmaktan asla çekinmeyen o insanların sahip olduğu burçlar, onların doğuştan dünyaya geveze olarak gelmelerine neden oluyor. Gevezelik konusunda bir hayli iddialı olan o burçları görenler ise, şaşkınlığını istese de gizleyemiyor! Peki, hangi burçlar “bi sus Allah aşkına” dedirtir? Hangi burçlar hiç susmaz? İşte, detaylar…


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22 Kas 2021 - 17:24 - Burç Haberleri

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