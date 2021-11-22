Kadir İnanır’dan Kabus Gibi Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Yoğun Bakıma Alındı! En Yakınından Şok Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde beynine kan sıçrayan Kadir İnanır, en hızlı şekilde sağlık ekibi tarafından acile götürülmüştü. Son durumu merak uyandıran Kadir İnanır’ın sevenleri ise gelen bu haberle adeta yakılmıştı. Şimdi ise Kadir İnanır’ın en yakınından şok bir açıklama geldi. Bunun yanında hastanede açıklamada bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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