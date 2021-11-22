- 22 Kas 2021 - 17:54 G: 22 Kas 2021 - 17:55

Kadir İnanır’dan Kabus Gibi Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Yoğun Bakıma Alındı! En Yakınından Şok Açıklama Geldi! Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan 72 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır’dan kabus gibi haber geldi. Apar topar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, yoğun bakıma alındı. En yakınından ise şok açıklama geldi. Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz günlerde beynine kan sıçrayan Kadir İnanır, en hızlı şekilde sağlık ekibi tarafından acile götürülmüştü. Son durumu merak uyandıran Kadir İnanır’ın sevenleri ise gelen bu haberle adeta yakılmıştı. Şimdi ise Kadir İnanır’ın en yakınından şok bir açıklama geldi. Bunun yanında hastanede açıklamada bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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22 Kas 2021 - 17:54 Amasya- Yaşam

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Kadir İnanır’dan Kabus Gibi Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı, Yoğun Bakıma Alındı! En Yakınından Şok Açıklama Geldi! Neler Oluyor? mask
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