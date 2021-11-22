MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kimler oldu? Masterchef Mavi ve Kırmızı Takımda Kimler Var? Masterchef Avantaj Oyununu Kim Kazandı?
Peki, haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 22 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yerini aldı. Bu haftanın yeni takımları belli olacak. Şeflerin verdiği sürede en lezzetli ıslak hamburgerleri yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olmak için hak kazanacak. Verilen sürede tüm yarışmacılar büyük bir mücadele verdi. Peki, haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…
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22 Kas 2021 - 23:54 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.