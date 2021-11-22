- 22 Kas 2021 - 23:54

MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kimler oldu? Masterchef Mavi ve Kırmızı Takımda Kimler Var? Masterchef Avantaj Oyununu Kim Kazandı?

Peki, haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Masterchef 22 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yerini aldı. Bu haftanın yeni takımları belli olacak. Şeflerin verdiği sürede en lezzetli ıslak hamburgerleri yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olmak için hak kazanacak. Verilen sürede tüm yarışmacılar büyük bir mücadele verdi. Peki, haftanın ilk oyununda kim mavi takım kaptanı oldu, kırmızı takım kaptanı olarak kimi seçti, hangi takımda kimler var, avantaj oyununu hangi isim kazandı? İşte, merak edilenler…

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22 Kas 2021 - 23:54 - Masterchef Türkiye 2021

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MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kimler oldu? Masterchef Mavi ve Kırmızı Takımda Kimler Var? Masterchef Avantaj Oyununu Kim Kazandı? mask
MasterChef Mavi ve Kırmızı Takım Yarışmacıları Kimler oldu? Masterchef Mavi ve Kırmızı Takımda Kimler Var? Masterchef Avantaj Oyununu Kim Kazandı?
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