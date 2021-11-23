23 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 23 Kasım Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8…

Yeni haftanın ikinci günü televizyon severler için birbirinden iddialı yapımlar ön plana çıkacak. Hem gündüz kuşağında hem akşam saatlerinde dizilerden belgesellere yarışmalardan farklı konseptli içeriklere, haberlerden gösteri kategorilerine kadar birçok başarılı yapım ön plana çıkacak. Kanal D, TRT1, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7 ve TV8 gibi ekranda hangi projeler yer alacak belli oldu. Peki, bugün Çarşamba akşam hangi diziler var, 23 Kasım 2021 Çarşamba TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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