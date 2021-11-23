- 23 Kas 2021 - 19:38

22 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Alparslan Büyük Selçuklu Mu, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi!

Peki, 22 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, kimse bu sonucu beklemedi. Kimsenin aklının ucuna dahi gelmeyen birinci olan yapım herkesi şaşkına çevirdi. Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş…

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler dev yarışa girdi. Tüm ekranların en dev yapımları aynı anda yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısında yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesin yakından takip ettiği diziler arasındaki dev yarış belli oldu. Reyting yarışında zirvede olan yapımı görenler gözlerine inanamadı. Kimsenin beklemediği o sonuç gören herkesi şaşkına çevirdi. 

Peki, 22 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, kimse bu sonucu beklemedi. Kimsenin aklının ucuna dahi gelmeyen birinci olan yapım herkesi şaşkına çevirdi. Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş…

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23 Kas 2021 - 19:38 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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