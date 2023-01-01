2023 Yılında Alkollü Araç Kullanan Tam Tamına 4.064 TL Ödeyecek! Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu? Trafikte Alkol Sınırı Kaç Promil 2023?

En sık kesilen trafik cezalarından biri olan alkollü araç kullanma cezası, yeni yıl itibariyle yeniden fiyatlandırılmış bulunuyor. Yeni fiyat tarifesi ile birlikte sürücülerin gözünü daha da korkutan araç kullanma cezası, bu sene itibariyle miktar olarak sürücüleri yoracağa benziyor. Öte yandan uzmanlar, alkolsüz araç kullanımını engellemek adına yeni ceza fiyatından bir hayli memnun olduklarını dile getiriyor.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre, alkollü araç kullanma cezaları konusunda çeşitli cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Bu yaptırımlar, ceza miktarının yanı sıra sürücülerin belgelerine (ehliyet) el konulması, ceza puanlarının verilmesi ve araçların trafikten men edilmesi gibi birçok şeyi de içerebilir. Bu yaptırımların ne zaman ve hangi koşullar altında uygulanacağı, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilmiştir

Peki, alkollü araç kullanmanın cezası 2023 ne kadar? Alkollü araç kullanma cezası 2023 kaç promil? İşte, detaylar…

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu 2023?

Trafik Kanunu'na göre alkollü araç kullanma cezası 4.064 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, alkollü araç kullanan bir sürücünün sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulabileceği ve 20 ceza puanı kazanabileceği de belirtilmiştir. Ancak, bu cezaların uygulanıp uygulanmayacağı, sürücünün ne kadar alkol aldığına göre değişebilir. Örneğin, alkol oranı yüksek olduğu tespit edilen bir sürücü için cezalar daha ağır olabilir.

15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 İndirim uygulanır. Bu tarife ise : 3048 TL'ye Düşer.

2. Kez Alkollü Yakalanması Halince Ceza Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre 2. defa alkol sınırını aşarak trafiğe çıkan bir sürücü için 2. kez alkollü araç kullanma cezası olarak 5.096 TL ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, aracın trafikten menedilmesi ve sürücünün ehliyetinin 2 yıl süreyle el konulması da mümkündür. Bunun yanı sıra, sürücü 20 ceza puanı da alabilir.

15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 İndirim uygulanır. Bu tarife ise : 3822 TL'ye Düşer.

3. Kez Alkollü Yakalanması Halince Ceza Ne Kadar?

Karayolları Trafik Kanunu'na göre 2. defa alkol sınırını aşarak trafiğe çıkan bir sürücü için 3. kez alkollü araç kullanma cezası olarak 8.119 TL ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, aracın trafikten menedilmesi ve sürücünün ehliyetinin 2 yıl süreyle el konulması da mümkündür. Bunun yanı sıra, sürücü 20 ceza puanı da alabilir.

15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25 İndirim uygulanır. Bu tarife ise : 6.142 TL'ye Düşer.

Trafikte Alkol Sınırı Kaç Promil 2023?

Ülkemizdeki yasalara göre hususi araçlar için trafikteki alkol sınırı 0,50 promildir ve ticari araçlarda ise alkol promil sınırı 0,20 promildir. Bu promil sınırı aşıldığında sürücülerin, Karayolları Trafik Kanunu'na göre belirtilen cezai yaptırımlarla karşılaşmaları mümkündür.

Alkolün sürüş üzerindeki olumsuz etkilerinin neden olduğu kazaları önlemek ve trafikte güvenliği sağlamak amacıyla bu promil sınırları belirlenmiştir.

Alkollü Kazada Sigorta Karşılar mı?

Alkollü sürücünün kaza yapması durumunda, kazaya alkolün dışında başka bir faktörün sebep olup olmadığı yetkili birimler tarafından araştırılır. Eğer alkolün etkisi altında kalınarak yapılan bir kaza varsa, sigorta şirketleri bu tür kazaların hasarını karşılamaz. Bu durumda, kaza sonucu oluşan zararların ödemesi, sürücünün kendisi tarafından yapılması gerekmektedir. Alkollü araç kullanmanın yasa dışı ve tehlikeli bir davranış olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Alkollü araç kullanımı, kaza riskini artıran bir faktördür ve bu nedenle alkollü sürüş yapmak yüksek miktarda cezai yaptırımlarla da sonuçlanabilir.

2023 TRAFİK CEZALARI

Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.

Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.

2023 HIZ SINIRI CEZALARI

Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL

Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL

Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL

Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükseldi



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