En sık kesilen trafik cezalarından biri olan alkollü araç kullanma cezası, yeni yıl itibariyle yeniden fiyatlandırılmış bulunuyor. Yeni fiyat tarifesi ile birlikte sürücülerin gözünü daha da korkutan araç kullanma cezası, bu sene itibariyle miktar olarak sürücüleri yoracağa benziyor. Öte yandan uzmanlar, alkolsüz araç kullanımını engellemek adına yeni ceza fiyatından bir hayli memnun olduklarını dile getiriyor. Peki, alkollü araç kullanmanın cezası 2022 ne kadar? Alkollü araç kullanma cezası 2022 kaç promil? İşte, detaylar…



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