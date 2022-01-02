Alkollü Araç Kullanmanın Cezası Ne Kadar Olduğu Merak Uyandırdı: Alkollü araç kullanma cezası 2021 2022 Ne Kadar? Kaç promil alkol Ceza 2022?
En sık kesilen trafik cezalarından biri olan alkollü araç kullanma cezası, yeni yıl itibariyle yeniden fiyatlandırılmış bulunuyor. Yeni fiyat tarifesi ile birlikte sürücülerin gözünü daha da korkutan araç kullanma cezası, bu sene itibariyle miktar olarak sürücüleri yoracağa benziyor. Sizde Alkollü araç kullanmanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...
En sık kesilen trafik cezalarından biri olan alkollü araç kullanma cezası, yeni yıl itibariyle yeniden fiyatlandırılmış bulunuyor. Yeni fiyat tarifesi ile birlikte sürücülerin gözünü daha da korkutan araç kullanma cezası, bu sene itibariyle miktar olarak sürücüleri yoracağa benziyor. Öte yandan uzmanlar, alkolsüz araç kullanımını engellemek adına yeni ceza fiyatından bir hayli memnun olduklarını dile getiriyor. Peki, alkollü araç kullanmanın cezası 2022 ne kadar? Alkollü araç kullanma cezası 2022 kaç promil? İşte, detaylar…
Alkollü araç kullananlar ilk yakalanmada; 1.823 TL. Alkollü araç kullananlar 2. kez yakalanmalarında 2.286 TL. Alkollü araç kullananlar 3. kez yakalanmalarında 3.674 TL para cezasına çarptırılır.
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02 Oca 2022 - 16:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.