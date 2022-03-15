Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar Oldu 2022? Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası 2021 Araç Bağlanır Mı?

Ehliyetsiz olarak araç kullanmak yasalara göre suç olarak görülüyor. Gerçekleştirilen yeni yasa değişiklikleri ile birlikte ehliyetsiz olarak araç kullanmak için uygulanan cezalar da her yıl vergiler ve cezalar kapsamında yeniden düzenleniyor. 2022 yılına sayılı günler kala ehliyetsiz olarak araç kullanmanın cezasının bu seneki fiyatlandırması da belli olmuş bulunuyor. Peki, ehliyetsiz araç kullanma cezası 2022 Ne Kadar? Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2021 araç bağlanır mı? İşte, detaylar…



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