2023 Yılında Emniyet Kemeri Takmayanlar Tam Tamına 436 TL Ceza Ödeyecek! Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar Oldu 2023?

Emniyet kemerinin takılmamasının yol açtığı riskler ve sonuçlar çok daha ağır olabilir. Özellikle trafikte hız yapılırken ya da kaza anında emniyet kemeri takılmaması, sürücü ve yolcularda ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere neden olabilir. Bu nedenle, emniyet kemerinin araç içinde bulunan tüm yolcu ve sürücüler tarafından takılması gerekmektedir.

2023 yılında her şey sırayla zamlanırken, vergi ve cezaların miktarlarıda belirlendi. Bunların kapsamına giren trafik cezaları Ocak ayında uygulanmaya başlandı. Seyir halinde iken sürücülerin en çok yediği cezalardan biri olan emniyet kemeri takmama cezası ise, tüm sürücülerin merakla beklediği bir konu olurken; bu cezanın 2023 yılındaki durumu da netleşmiş bulunuyor. Peki, emniyet kemeri cezası ne kadar 2023? Kemer takmama cezası ne kadar 2023 oldu? İşte, detaylar…

Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 436 TL ceza ödemek zorundalar.

2023 Yılında Emniyet Kemeri Takmayanlar Tam Tamına 436 TL Ceza Ödeyecek!

Emniyet kemeri takmama ihlali, Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki şekilde cezalandırılmaktadır:

Emniyet kemeri takmama ihlali, 437 TL para cezası ile sonuçlanır. Bu ihlali yapan sürücünün ehliyetine 2 ceza puanı verilir.

Bu cezai yaptırımlar, emniyet kemeri takmama ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar sırasında uygulanır. Ancak emniyet kemeri takmama ihlali yapılması halinde kaza meydana gelmemiş olabilir. Bu durumda da yine Karayolları Trafik Kanunu'na göre belirlenen cezai yaptırımlar uygulanır. Önemli olan, emniyet kemerinin araç içinde bulunan tüm yolcu ve sürücüler tarafından takılmasıdır.

Trafik Cezası Erken Ödeme İndirimi Ne kadar?

Varsayalım ki trafik ihlali için ödenmesi gereken ceza tutarı 1.000 TL'dir. Bu tutarı 15 gün içinde peşin ödeyerek, erken ödeme indiriminden faydalanmak istiyorsun. İndirim oranı %25 olduğuna göre, bu tutarın %25'i 250 TL'dir. İndirimli ceza tutarını bulmak için 1.000 TL'nin %25'ine (yani 250 TL'ye) çıkarılması gerekiyor:

1.000 TL - 250 TL = 750 TL

Bu şekilde, trafik cezasının erken ödeme indirimiyle birlikte 750 TL ödemen gerekmektedir. Önemli olan, trafik cezasının tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde peşin ödeme yaparak, indirimden faydalanabilmektir.

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