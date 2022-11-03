Emniyet Kemeri Cezası Ne Kadar Oldu 2023? Emniyet kemeri cezası kaç günde gelir? Kemer takmama cezası nasıl ödenir?
Yeni yıl öncesi her şey sırayla zamlanırken, sıra vergilere ve cezalara gelmiş bulunuyor. Bunların kapsamına giren trafik cezalarının yeni, yıldaki durumu da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Sizde hayati önem taşıyan emniyet kemeri takmamanın cezasını merak ediyorsanız işte size detaylar...
Yeni yıl öncesi her şey sırayla zamlanırken, sıra vergilere ve cezalara gelmiş bulunuyor. Bunların kapsamına giren trafik cezalarının yeni, yıldaki durumu da yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Seyir halinde iken sürücülerin en çok yediği cezalardan biri olan emniyet kemeri takmama cezası ise, tüm sürücülerin merakla beklediği bir konu olurken; bu cezanın 2022 yılındaki durumu da netleşmiş bulunuyor. Peki, emniyet kemeri cezası ne kadar 2022? Kemer takmama cezası ne kadar 2022 oldu? İşte, detaylar…
Emniyet kemeri takmayanlar, park ve duraklama yasaklarına uymayanlar, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlar, kask takmayanlar, kurala uymayan yayalar, rahatsız edecek düzeyde yüksek sesle müzik dinleyenler: 196 TL (2022 Yılı)
2023 TRAFİK CEZALARI
Engelli otoparkını işgal: 329 TL'den 874 TL'ye yükselecek. Ruhsatsız araç kullanma: 166 TL'den 370 TL'ye çıkacak.
Emniyet kemeri takmamak ve park yasağını ihlal etmek: 196 TL'den 436 TL'ye yükselecek.
Seyir halinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve muayene yaptırmamanın cezası ise 427 TL'den 952 TL yükselecek.
2023 HIZ SINIRI CEZALARI
Hız Sınırını %10-30 Aşmak: 951 TL
Hız Sınırını %30-50 Aşmak: 1979 TL
Hız Sınırını %50'den fazla aşmak: 4068 TL
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI 4000 TL'YE ÇIKIYOR
Kış lastiği taktırmamak:1,137 TL'den 2.534 TL'ye yükselecekken, Alkollü araç kullanmanın cezası 1823 TL'den 4.064 TL 'ye yükselecek.
Detaylar diğer sayfada!
03 Kas 2022 - 23:49 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.