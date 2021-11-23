Yasak Elma Dizisinin Yeni Transferi Reytingleri Alt Üst Etti! Yasak Elma'nın Feyza'sı Ece Dizdar Kimdir?
Yasak Elma’ya en son öyle bir isim transfer oldu ki adeta ekranlara geldiği ilk bölüm ile reytingleri alt üst etti. Kimse böyle bir performans beklemiyordu, herkesi şaşkına çevirdi. Yasak Elma dizisinin Feyza’sı Ece Dizdar kimdir en merak edilenler arasında yer aldı. İşte, tüm detaylar…
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma, her hafta Ender, Yıldız gibi güçlü isimlerin entrikaları ile sevenlerinin karşısına yeni bölümleriyle çıkmaya devam ediyor. Biri birinden güçlü oyuncu kadrosuyla herkesi kendisine hayran bırakan başarılı diziden bu sezon birçok oyuncu ayrılması ardından yeni oyuncular dahil oldu. Yasak Elma’ya en son öyle bir isim transfer oldu ki adeta ekranlara geldiği ilk bölüm ile reytingleri alt üst etti. Kimse böyle bir performans beklemiyordu, herkesi şaşkına çevirdi. Yasak Elma dizisinin Feyza’sı Ece Dizdar kimdir en merak edilenler arasında yer aldı. İşte, tüm detaylar…
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23 Kas 2021 - 10:59 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.