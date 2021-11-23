Destan Dizisi Oyuncusu Alper Düzen Kimdir, Kaç Yaşında? Alper Düzen Evli mi, Ne İş Yapıyor?

Ekranlarda çok kez gördüğümüz Alper Düzen, hayranları tarafından bir hayli merak ediliyor. Destan dizisinde oyunculuk yapan Alper Düzen, özellikle son dönemlerde arama motorlarında yer alıyor. Sempatik bir oyuncu olan Alper Düzen, bugüne değin pek çok projede yer almıştır. Sempatikliği kadar oyunculuğu da dikkat çeken Alper Düzen, girdiği her rolün hakkını veriyor. Ülkemizin sevilen oyuncularından biri olarak karşımıza çıkan Alper Düzen’in özel hayatı da bir hayli merak ediliyor. Peki, Destan dizisi oyuncusu Alper Düzen kimdir? Alper Düzen kaç yaşında, evli mi ve ne iş yapıyor? İşte tüm detaylar…