Hande Erçel’den Yakıp Yıkan Pozlar! Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Kerem Bürsin Kapatmaya Çalıştı! “Biraz Edep Be Hande” Milyonlar Yanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den yakıp yıkan pozlar! Ceketinin altına hiçbir şey giymeyen Hande Erçel’in dekolte vermemesini isteyen Kerem Bürsin ise önünü kapattı! Birçok kişi ise Hande Erçel’in çok açık giyindiğini dile getirerek; “Biraz edep be Hande” yorumlarında bulundu! Milyonları yakan Hande Erçel…
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat vererek adını tüm Türkiye’ye duyuran Hande Erçel, ilk sezonda ise dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin’le sevgili olmuştu. Sevgili olduklarını duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise günlerce konuşulmuştu. Şimdi ise Erçel’den şok pozlar arka arkaya geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.