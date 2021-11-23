- 23 Kas 2021 - 10:54 G: 23 Kas 2021 - 11:10

Hande Erçel’den Yakıp Yıkan Pozlar! Ceketinin Altına Hiçbir Şey Giymedi, Kerem Bürsin Kapatmaya Çalıştı! “Biraz Edep Be Hande” Milyonlar Yanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’den yakıp yıkan pozlar! Ceketinin altına hiçbir şey giymeyen Hande Erçel’in dekolte vermemesini isteyen Kerem Bürsin ise önünü kapattı! Birçok kişi ise Hande Erçel’in çok açık giyindiğini dile getirerek; “Biraz edep be Hande” yorumlarında bulundu! Milyonları yakan Hande Erçel…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat vererek adını tüm Türkiye’ye duyuran Hande Erçel, ilk sezonda ise dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin’le sevgili olmuştu. Sevgili olduklarını duyuran Hande Erçel ve Kerem Bürsin ise günlerce konuşulmuştu. Şimdi ise Erçel’den şok pozlar arka arkaya geldi.

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23 Kas 2021 - 10:54 Ankara- Yaşam

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