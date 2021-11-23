- 23 Kas 2021 - 11:30 G: 23 Kas 2021 - 11:38

Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetleriyle Akıları Başlardan Aldı! Fitliğini ve Fiziğini Kanıtladı, Görenler Dondu Kaldı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan fizik şov! Vücuduna yapışan kıyafetleriyle akılları başlardan alan Buse Varol; fiziğini ve fitliğini resmen konuşturdu. Görenlerin donup kaldığı Buse Varol, sosyal medyayı resmen salladı! İşte Buse Varol’dan gelen paylaşım…

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla şoke eden başarılı oyuncu, kısa bir süre önce “Aralık ayında bir dizide rol almaya başlayacağım” yorumunda bulunmuştu. Oyunculuk atölyesine giderek kazanımlarına kazanım katan Buse Varol’dan şimdide fiziğini kanıtlayan bir paylaşım geldi!

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23 Kas 2021 - 11:30 Ankara- Yaşam

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