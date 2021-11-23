Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetleriyle Akıları Başlardan Aldı! Fitliğini ve Fiziğini Kanıtladı, Görenler Dondu Kaldı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol’dan fizik şov! Vücuduna yapışan kıyafetleriyle akılları başlardan alan Buse Varol; fiziğini ve fitliğini resmen konuşturdu. Görenlerin donup kaldığı Buse Varol, sosyal medyayı resmen salladı! İşte Buse Varol’dan gelen paylaşım…
Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla şoke eden başarılı oyuncu, kısa bir süre önce “Aralık ayında bir dizide rol almaya başlayacağım” yorumunda bulunmuştu. Oyunculuk atölyesine giderek kazanımlarına kazanım katan Buse Varol’dan şimdide fiziğini kanıtlayan bir paylaşım geldi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.