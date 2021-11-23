Yargı Dizisine Şok Transfer: Parla Kimdir, Ne İş yapıyor? Zeynep Atılgan Kaç Yaşında, Nereli?
Oyuncu kadrosuna Parla karakteri ile katılan Zeynep Atılgan gören herkesi şaşkına çevirdi. Güzelliği ile dizi gündemini alt üst eden Zeynep Atıldan son zamanların en çok araştırılan ismi haline geldi. İşte, merak edilenler…
Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Yargı yayınlandığı ilk andan beri dikkatleri çekmeyi başardı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile herkesi kendisine hayran bırakan Yargı dizisine şok transfer meydana geldi. Oyuncu kadrosuna Parla karakteri ile katılan Zeynep Atılgan gören herkesi şaşkına çevirdi. Güzelliği ile dizi gündemini alt üst eden Zeynep Atıldan son zamanların en çok araştırılan ismi haline geldi. İşte, merak edilenler…
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23 Kas 2021 - 11:40 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.