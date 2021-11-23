- 23 Kas 2021 - 11:40 G: 23 Kas 2021 - 11:43

Yargı Dizisine Şok Transfer: Parla Kimdir, Ne İş yapıyor? Zeynep Atılgan Kaç Yaşında, Nereli?

Oyuncu kadrosuna Parla karakteri ile katılan Zeynep Atılgan gören herkesi şaşkına çevirdi. Güzelliği ile dizi gündemini alt üst eden Zeynep Atıldan son zamanların en çok araştırılan ismi haline geldi. İşte, merak edilenler…

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Yargı yayınlandığı ilk andan beri dikkatleri çekmeyi başardı. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile herkesi kendisine hayran bırakan Yargı dizisine şok transfer meydana geldi. Oyuncu kadrosuna Parla karakteri ile katılan Zeynep Atılgan gören herkesi şaşkına çevirdi. Güzelliği ile dizi gündemini alt üst eden Zeynep Atıldan son zamanların en çok araştırılan ismi haline geldi. İşte, merak edilenler…

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23 Kas 2021 - 11:40 - Magazin

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