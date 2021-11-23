Kanunsuz topraklar Yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz topraklar 8. Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı
Kanunsuz topraklar 8. bölümüyle 24 kasım çarşamba saat 20.00’de fox’ta! İşte Kanunsuz Topraklar 8. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri
Malik Paşazade, jandarmalara teslim olmuştur. Olanları anlatmak için Davut’a koşar Gülfem, ama gördüğü manzara karşısında yıkılır. Ali Gelik’se Maden Mahallesi’nde yaşadığı hezimetin kuyruk acısını Celal ve Fatma Ana’ya eziyet ederek çıkartmaya çalışmaktadır. Ama önce Gülfem dikilir Ali Gelik’in karşısına ve içindeki bütün nefreti kusar…
‘Sen annesinin bile sevmediği bir evlatsın!” - Bu laf ve yediği tokat kulaklarından silinmez Ali Gelik’in. Paramparça olmuştur. Soluğu Bolu’da annesinin yanında alır. Böylece onun bu acımasız karakterinin altında yatan gerçekler, acılarla geçen çocukluğu çıkar su yüzüne.
Malik Bey’in yokluğunda madenin başına geçen Gülfem’se çok zor şartlarda çalışmaya devam eden madenciler tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ama Davut vardır yanında. Onu yalnız bırakmayacak, yaşadığı her zorlukta düşmemesi için elinden tutacaktır.
Paşazade Madenciliğin zor günler yaşadığını öğrenen ve onu haince ele geçirmeye çalışan Ali Gelik’e karşı omuz omuza, nefes nefese savaşacaktır iki aşık…
KANUNSUZ TOPRAKLAR 8. BÖLÜMÜYLE 24 KASIM ÇARŞAMBA SAAT 20.00’DE FOX’TA!
23 Kas 2021 - 11:45 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.