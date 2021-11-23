- 23 Kas 2021 - 11:45 G: 23 Kas 2021 - 11:46

Kanunsuz topraklar Yeni bölüm ne zaman? Kanunsuz topraklar 8. Bölüm bugün var mı? İşte Fox Tv Yayın Akışı

Kanunsuz topraklar 8. bölümüyle 24 kasım çarşamba saat 20.00’de fox’ta! İşte Kanunsuz Topraklar 8. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Malik Paşazade, jandarmalara teslim olmuştur. Olanları anlatmak için Davut’a koşar Gülfem, ama gördüğü manzara karşısında yıkılır. Ali Gelik’se Maden Mahallesi’nde yaşadığı hezimetin kuyruk acısını Celal ve Fatma Ana’ya eziyet ederek çıkartmaya çalışmaktadır. Ama önce Gülfem dikilir Ali Gelik’in karşısına ve içindeki bütün nefreti kusar…

‘Sen annesinin bile sevmediği bir evlatsın!” - Bu laf ve yediği tokat kulaklarından silinmez Ali Gelik’in. Paramparça olmuştur. Soluğu Bolu’da annesinin yanında alır. Böylece onun bu acımasız karakterinin altında yatan gerçekler, acılarla geçen çocukluğu çıkar su yüzüne.

Malik Bey’in yokluğunda madenin başına geçen Gülfem’se çok zor şartlarda çalışmaya devam eden madenciler tarafından hiç hoş karşılanmaz. Ama Davut vardır yanında. Onu yalnız bırakmayacak, yaşadığı her zorlukta düşmemesi için elinden tutacaktır.

Paşazade Madenciliğin zor günler yaşadığını öğrenen ve onu haince ele geçirmeye çalışan Ali Gelik’e karşı omuz omuza, nefes nefese savaşacaktır iki aşık…

KANUNSUZ TOPRAKLAR 8. BÖLÜMÜYLE 24 KASIM ÇARŞAMBA SAAT 20.00’DE FOX’TA!

23 Kas 2021 - 11:45 - Dizi Fragmanları

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisine Şok Transfer: Parla Kimdir, Ne İş yapıyor? Zeynep Atılgan Kaç Yaşında, Nereli? mask
Yargı Dizisine Şok Transfer: Parla Kimdir, Ne İş yapıyor? Zeynep Atılgan Kaç Yaşında, Nereli?
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetleriyle Akıları Başlardan Aldı! Fitliğini ve Fiziğini Kanıtladı, Görenler Dondu Kaldı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Fizik Şov! Vücuduna Yapışan Kıyafetleriyle Akıları Başlardan Aldı! Fitliğini ve Fiziğini Kanıtladı, Görenler Dondu Kaldı!
İkinci El Araçlara Büyük Zam: Bir Haftada Tam 100 Bin TL Zam Geldi, Görenler Gözlerine İnanamadı! Çip Krizi Araç Fiyatları İçin Büyük Bir Bahane Oldu... mask
İkinci El Araçlara Büyük Zam: Bir Haftada Tam 100 Bin TL Zam Geldi, Görenler Gözlerine İnanamadı! Çip Krizi Araç Fiyatları İçin Büyük Bir Bahane Oldu...
Araba Sahibi Olmak İsteyenler İçin Müjde: Elini Hızlı Tutan Kasım Fırsatlarından Yararlanıyor! Citroen, Dacia, Kia, Ford... mask
Araba Sahibi Olmak İsteyenler İçin Müjde: Elini Hızlı Tutan Kasım Fırsatlarından Yararlanıyor! Citroen, Dacia, Kia, Ford...
SGK’dan Yüz Güldüren Açıklama: Eğer Bu İki Şartı Tamamlarsanız Erken Emekli Olabileceksiniz… mask
SGK’dan Yüz Güldüren Açıklama: Eğer Bu İki Şartı Tamamlarsanız Erken Emekli Olabileceksiniz…
İŞKUR'dan Müjde: Evde Karton, Plastik Bardak Paketlemesi Yaparak Aylık 3000 TL Kazanabilirsiniz! İŞKUR Paketleme Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır? mask
İŞKUR'dan Müjde: Evde Karton, Plastik Bardak Paketlemesi Yaparak Aylık 3000 TL Kazanabilirsiniz! İŞKUR Paketleme Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status