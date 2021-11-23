Masterchef Emre’den Şeflere Rest! Yarışmadan Bile İsteye Çekilmişti, Göndermesi Olay Oldu! Acun Ilıcalı Bile Üstüne Alınabilir…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ünlenen Emre Büber’den şeflere rest! Yarışmadan bile isteye kötü yemek çıkararak ayrılan Emre Büber’in göndermesi olay yarattı. Acun Ilıcalı’nın bile üstüne alınacağı iddia edilirken; Emre Büber’in paylaşımı ise şoke etti. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada rekor üzerine rekor kıran başarılı şef Emre Büber, ilk yemeğinde şefleri derinden etkilemişti. Mehmet Şefin bile son beşte gördüğü isimlerden biri olan Emre Büber’in Danilo Şefin tabağını bilerek çıkartamaması ise şoke etmişti. Şimdi ise yarışma sonrasında şeflere şok bir göndermede bulundu. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.