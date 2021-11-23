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23 Kas 2021 - 11:55

Masterchef Emre’den Şeflere Rest! Yarışmadan Bile İsteye Çekilmişti, Göndermesi Olay Oldu! Acun Ilıcalı Bile Üstüne Alınabilir…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ünlenen Emre Büber’den şeflere rest! Yarışmadan bile isteye kötü yemek çıkararak ayrılan Emre Büber’in göndermesi olay yarattı. Acun Ilıcalı’nın bile üstüne alınacağı iddia edilirken; Emre Büber’in paylaşımı ise şoke etti. Peki, neler oluyor?