Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? Türklerin En Büyük Yemini...
Türklerin eskiye dayanan köklü geçmişi pek çok gelenek ve göreneğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı gelenek ve görenekler unutulmaya yüz tutmuşken, bazı gelenek ve görenekler hala Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilmeye devam ediyor. Sizde Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Türklerin eskiye dayanan köklü geçmişi pek çok gelenek ve göreneğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı gelenek ve görenekler unutulmaya yüz tutmuşken, bazı gelenek ve görenekler hala Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş olan eski Türk gelenekleri ise, şimdilerin en popüler türü olan tarihi dizi ve filmler ile birlikte yeniden gün yüzüne çıkmaya başlıyor. O dizilerden biri olan ve bugün itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayacak olan Destan dizisi, Türklerin en eski geleneklerini konu alıyor. Öte yandan o geleneklerden biri olan ve bir Tür Türk yemini olarak bilinen “Gök Girsin Kızıl Çıksın” yemini şimdilerde tarih ve dizi severlerin merak ettiği konulardan biri oluyor. Peki, Gök Girsin Kızıl Çıksın yemini ne demek? İşte, Türklerin en büyük yemini...
Detaylar diğer sayfada!
23 Kas 2021 - 12:10 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.