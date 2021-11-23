Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Demek? Türklerin En Büyük Yemini...

Türklerin eskiye dayanan köklü geçmişi pek çok gelenek ve göreneğin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bazı gelenek ve görenekler unutulmaya yüz tutmuşken, bazı gelenek ve görenekler hala Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilmeye devam ediyor. Unutulmaya yüz tutmuş olan eski Türk gelenekleri ise, şimdilerin en popüler türü olan tarihi dizi ve filmler ile birlikte yeniden gün yüzüne çıkmaya başlıyor. O dizilerden biri olan ve bugün itibariyle seyircisinin karşısına çıkmaya başlayacak olan Destan dizisi, Türklerin en eski geleneklerini konu alıyor. Öte yandan o geleneklerden biri olan ve bir Tür Türk yemini olarak bilinen “Gök Girsin Kızıl Çıksın” yemini şimdilerde tarih ve dizi severlerin merak ettiği konulardan biri oluyor. Peki, Gök Girsin Kızıl Çıksın yemini ne demek? İşte, Türklerin en büyük yemini...



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