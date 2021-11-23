Yargı Dizisi Pars'ın Hastalığı Belli Oldu! Savcı Pars'ın Hastalığı Nedir, Koluna Ne Oldu?

Son dönemlerin popüler dizilerinden Yargı, yüzlerce insan tarafından sevilerek izleniyor. Harika bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin senaryosu da büyük bir beğeni aldı. Yeni sezonda yıldızı bir hayli parlayan Yargı dizisi, arama motorlarının en üstünde yer almaya devam ediyor. Dizide Savcı Pars karakterini canlandıran oyuncunun kolu ile ilgili yaşadığı durum izleyiciler tarafından merak ediliyor. Koluyla ilgili detayla son bölümde dikkatleri üzerine çeken oyuncu, arama motorlarında yer alıyor. Peki, Yargı dizisinde rol alan Pars’ın hastalığı nedir? Savcı Pars’ın koluna ne oldu? İşte tüm detaylar…

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