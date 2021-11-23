Yargı Dizisi Pars'ın Hastalığı Belli Oldu! Savcı Pars'ın Hastalığı Nedir, Koluna Ne Oldu?
Savcı Pars koluyla ilgili detayla son bölümde dikkatleri üzerine çeken oyuncu, arama motorlarında yer alıyor. Peki, Yargı dizisinde rol alan Pars’ın hastalığı nedir? Savcı Pars’ın koluna ne oldu? İşte tüm detaylar…
Son dönemlerin popüler dizilerinden Yargı, yüzlerce insan tarafından sevilerek izleniyor. Harika bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin senaryosu da büyük bir beğeni aldı. Yeni sezonda yıldızı bir hayli parlayan Yargı dizisi, arama motorlarının en üstünde yer almaya devam ediyor. Dizide Savcı Pars karakterini canlandıran oyuncunun kolu ile ilgili yaşadığı durum izleyiciler tarafından merak ediliyor. Koluyla ilgili detayla son bölümde dikkatleri üzerine çeken oyuncu, arama motorlarında yer alıyor. Peki, Yargı dizisinde rol alan Pars’ın hastalığı nedir? Savcı Pars’ın koluna ne oldu? İşte tüm detaylar…
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23 Kas 2021 - 12:53 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.