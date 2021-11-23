23 Kas 2021 - 12:42 Güncelleme: 23 Kas 2021 - 13:03
Masterchef Azize Yarışmadan Neden Elendiğini İlk Kez Açıkladı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı Ki, Görenler Dondu Kaldı! Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’ten elenen Azize, neden elendiğini ilk kez açıkladı. Öyle bir paylaşım yaptı ki, görenler dondu kaldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu ama gerçekler yıkıcı oldu!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan Mehmet Şefin imza yemeğini yapamayarak elenen Azize, milyonları şoke etmişti. Şimdi ise skandal açıklamasını yaptı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.