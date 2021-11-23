Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Altına Hiçbir Şey Giymedi! Dizideki Halini Unutun, Kırmızı Rujuyla Cayır Cayır Yaktı! Fiziğini Kanıtladı, Görenler Mest Oldu!

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde güzelliğini konuşturan Selin Yeninci’nin sosyal medya hesabına girenler ise büyük bir şok yaşadı. Adana’nın yıllar önceki halini konu olarak alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde doğal haliyle bulunan Selin Yeninci’nin makyajlı ve dekolteli pozları ise “Yok artık” dedirtti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si nasıl bir paylaşım yaptı?

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