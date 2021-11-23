Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Altına Hiçbir Şey Giymedi! Dizideki Halini Unutun, Kırmızı Rujuyla Cayır Cayır Yaktı! Fiziğini Kanıtladı, Görenler Mest Oldu!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci’den iç çamaşırsız pozlar! Altın hiçbir şey giymeden paylaşım yapan başarılı oyuncu, kırmızı rujuyla şoke etti. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde karakteriyle ön plana çıkan Selin Yeninci, sosyal medyada bambaşka birisi olduğunu gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde güzelliğini konuşturan Selin Yeninci’nin sosyal medya hesabına girenler ise büyük bir şok yaşadı. Adana’nın yıllar önceki halini konu olarak alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde doğal haliyle bulunan Selin Yeninci’nin makyajlı ve dekolteli pozları ise “Yok artık” dedirtti. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Saniye’si nasıl bir paylaşım yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.