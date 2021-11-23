Metin Akpınar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Metin Akpınar, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat geçirmeye başladı. Geçmişte oynadığı dizi ve filmler ile hala hayranlarının hayatlarında iz bırakmayı başaran Metin Akpınar, Cem Yılmaz ile ilgili söyledikleri ile yeniden gündeme geldi. Başlattığı polemiğin ardından magazin takipçilerinin yakın markajına giren Metin Akpınar, magazin severleri en çok yaşı ile şaşırttı! Peki, Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar aslen nereli, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…



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