Metin Akpınar Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Cem Yılmaz İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Metin Akpınar, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat geçirmeye başladı. Geçmişte oynadığı dizi ve filmler ile hala hayranlarının hayatlarında iz bırakmayı başaran Metin Akpınar ile ilgili detaylar haberimizde...
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Metin Akpınar, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat geçirmeye başladı. Geçmişte oynadığı dizi ve filmler ile hala hayranlarının hayatlarında iz bırakmayı başaran Metin Akpınar, Cem Yılmaz ile ilgili söyledikleri ile yeniden gündeme geldi. Başlattığı polemiğin ardından magazin takipçilerinin yakın markajına giren Metin Akpınar, magazin severleri en çok yaşı ile şaşırttı! Peki, Metin Akpınar kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar aslen nereli, şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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23 Kas 2021 - 13:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.