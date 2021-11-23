Miray Daner Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Oğulcan Engin İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
Şimdilerde genç kuşağın en çok beğenilen isimlerinden biri olan Miray Daner, yeni sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi. Kameralara yakalanmasının ardından magazin takipçilerinin yakın markajına giren Miray Daner ile ilgili detaylar haberimizde...
Şimdilerde genç kuşağın en çok beğenilen isimlerinden biri olan Miray Daner, yeni sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi. Kameralara yakalanmasının ardından magazin takipçilerinin yakın markajına giren Miray Daner, yaşı ile herkesi şaşırttı. Öte yandan Miray Daner ile ilgili en çok şaşırtan detay sevgilisi ile arasında olan yaş farkı oldu. Peki, Miray Daner kimdir, kaç yaşında? Miray Daner aslen nereli, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
23 Kas 2021 - 13:18 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.