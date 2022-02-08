Miray Daner'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Sevgilisi Oğulcan Engin İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde genç kuşağın en çok beğenilen isimlerinden biri olan Miray Daner, yeni sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi. Kameralara yakalanmasının ardından magazin takipçilerinin yakın markajına giren Miray Daner, yaşı ile herkesi şaşırttı. Öte yandan Miray Daner ile ilgili en çok şaşırtan detay sevgilisi ile arasında olan yaş farkı oldu. Peki, Miray Daner kimdir, kaç yaşında? Miray Daner aslen nereli, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

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