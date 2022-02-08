- 08 Şub 2022 - 15:22 G: 08 Şub 2022 - 15:26

Miray Daner'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Sevgilisi Oğulcan Engin İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Şimdilerde genç kuşağın en çok beğenilen isimlerinden biri olan Miray Daner, yeni sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi. Kameralara yakalanmasının ardından magazin takipçilerinin yakın markajına giren Miray Daner ile ilgili detaylar haberimizde...

Şimdilerde genç kuşağın en çok beğenilen isimlerinden biri olan Miray Daner, yeni sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülendi. Kameralara yakalanmasının ardından magazin takipçilerinin yakın markajına giren Miray Daner, yaşı ile herkesi şaşırttı. Öte yandan Miray Daner ile ilgili en çok şaşırtan detay sevgilisi ile arasında olan yaş farkı oldu. Peki, Miray Daner kimdir, kaç yaşında? Miray Daner aslen nereli, sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…

Devamı Diğer Sayfada...

08 Şub 2022 - 15:22 - Magazin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Pasaport Yenileme Ücreti 2022 Ne Kadar? 1 Yıllık, 3 Yıllık, 5 Yıllık Ve 10 Yıllık Pasaport Kaç Lira? mask
Pasaport Yenileme Ücreti 2022 Ne Kadar? 1 Yıllık, 3 Yıllık, 5 Yıllık Ve 10 Yıllık Pasaport Kaç Lira?
Masterchef Safanur Mor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef Şoku Yaşadı, Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle” mask
Masterchef Safanur Mor Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Artık Adı “Lahana” Olmayacak! Danilo Şef Şoku Yaşadı, Acun Tanıyamadı! “Bu Ne Böyle”
Aziz Dizisi Gerçek Mi, Uyarlama Mı Merak Uyandırdı? Aziz Payidar tarihte var mı? Aziz Dizisi Konusu Nedir, Hangi Dönemi Anlatıyor? mask
Aziz Dizisi Gerçek Mi, Uyarlama Mı Merak Uyandırdı? Aziz Payidar tarihte var mı? Aziz Dizisi Konusu Nedir, Hangi Dönemi Anlatıyor?
Rüyasında Kız Görenler Bu Haber Hayatınızı Değiştirecek! Rüyada Çirkin ve Güzel Kız Görmenin Anlamı Şok Yarattı! Kızı Öpüyorsanız… mask
Rüyasında Kız Görenler Bu Haber Hayatınızı Değiştirecek! Rüyada Çirkin ve Güzel Kız Görmenin Anlamı Şok Yarattı! Kızı Öpüyorsanız…
Süt Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! 1 Litre, Yarım Litre Süt Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Süt Ürün Fiyatları mask
Süt Şubat 2022 Fiyatları Merak Uyandırdı! 1 Litre, Yarım Litre Süt Hangi Markette Ucuz? İşte Bim, A101, Migros Ve Şok Süt Ürün Fiyatları
Kaybolan Yıllara Hep Üzülen Burçlar Hangisidir? İşte Zamanı Çar Çur Olan O Burçlar… mask
Kaybolan Yıllara Hep Üzülen Burçlar Hangisidir? İşte Zamanı Çar Çur Olan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status