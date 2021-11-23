Çağla Irmak Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Sarp Levendoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti

Bir süredir ekranların ünlü isimlerinden biri ile mutlu bir birliktelik sürdüren Çağla Irmak, yaptığı paylaşımlar ile adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Son ilişkisi ile birlikte magazin basınının yakın markajına giren Çağla Irmak, magazin takipçilerinin de radarına girmiş bulunuyor. Öte yandan magazin takipçilerini en çok şoke eden Çağla Irmak ile sevgilisi arasındaki yaş farkı oluyor. Peki, Çağla Irmak kimdir? Çağla Irmak kaç yaşında, aslen nereli? Çağla Irmak sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…



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