Çağla Irmak Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Sarp Levendoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti
ir süredir ekranların ünlü isimlerinden biri ile mutlu bir birliktelik sürdüren Çağla Irmak, yaptığı paylaşımlar ile adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Son ilişkisi ile birlikte magazin basınının yakın markajına giren Çağla Irmak ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir ekranların ünlü isimlerinden biri ile mutlu bir birliktelik sürdüren Çağla Irmak, yaptığı paylaşımlar ile adından sık sık söz ettirmeyi başarıyor. Son ilişkisi ile birlikte magazin basınının yakın markajına giren Çağla Irmak, magazin takipçilerinin de radarına girmiş bulunuyor. Öte yandan magazin takipçilerini en çok şoke eden Çağla Irmak ile sevgilisi arasındaki yaş farkı oluyor. Peki, Çağla Irmak kimdir? Çağla Irmak kaç yaşında, aslen nereli? Çağla Irmak sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
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23 Kas 2021 - 13:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.