- 23 Kas 2021 - 19:39

Üç Kuruş Dizi Oyuncusu Nesrin Cavadzade Yine Çok Konuşulacak! Üç Kuruş Dizisini Seçme Nedeni Meğerse...

Üç Kuruş dizisinden erkek işi diye bahsederken öyle ifadelere yer verdi ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Başarılı oyuncunun Üç Kuruş’u seçme nedeni belli oldu. Meğerse herkesten farklı bir strateji ile ilerliyormuş. İşte, o sözler…

Üç Kuruş dizi oyuncusu Nesrin Cavadzade’den herkesi şaşkına çeviren sözler geldi. Önceki gün Bebek’te erkek arkadaşı Gökhan ile beraber kahve içtiği sırada objektiflere takılan güzel oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üç Kuruş dizisinden erkek işi diye bahsederken öyle ifadelere yer verdi ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Başarılı oyuncunun Üç Kuruş’u seçme nedeni belli oldu. Meğerse herkesten farklı bir strateji ile ilerliyormuş. İşte, o sözler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

23 Kas 2021 - 19:39 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
22 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Alparslan Büyük Selçuklu Mu, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi! mask
22 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Alparslan Büyük Selçuklu Mu, Üç Kuruş Mu, Yasak Elma Mı Reyting Birincisi!
23 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 23 Kasım Salı Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8… mask
23 Kasım 2021 TV Yayın Akışı Belli Oldu! 23 Kasım Salı Akşamı Hangi Diziler Var? TRT1, Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7, TV8…
Simge Sağın Memleketiyle Şaşırttı! Duyan Kimse İnanmadı... Simge Sağın Bakın Aslen Nereli Çıktı... mask
Simge Sağın Memleketiyle Şaşırttı! Duyan Kimse İnanmadı... Simge Sağın Bakın Aslen Nereli Çıktı...
Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları Kim, Gerçek İsimleri Ne? Üç Kuruş'un Oyuncu Kadrosu Hakkında Dikkat Çeken O Detaylar... mask
Üç Kuruş Dizisi Oyuncuları Kim, Gerçek İsimleri Ne? Üç Kuruş'un Oyuncu Kadrosu Hakkında Dikkat Çeken O Detaylar...
Yargı Dizisi Pars'ın Hastalığı Belli Oldu! Savcı Pars'ın Hastalığı Nedir, Koluna Ne Oldu? mask
Yargı Dizisi Pars'ın Hastalığı Belli Oldu! Savcı Pars'ın Hastalığı Nedir, Koluna Ne Oldu?
Jennifer Lopez Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Hadise ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Jennifer Lopez Bakın Kaç Yaşındaymış, Gerçeği Duyan İnanamadı! Hadise ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status