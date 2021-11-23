Üç Kuruş Dizi Oyuncusu Nesrin Cavadzade'den Herkesi Şaşkına Çeviren Olay Sözler! Üç Kuruş Dizisini Seçme Nedeni Meğerse...

Üç Kuruş dizi oyuncusu Nesrin Cavadzade’den herkesi şaşkına çeviren sözler geldi. Önceki gün Bebek’te erkek arkadaşı Gökhan ile beraber kahve içtiği sırada objektiflere takılan güzel oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üç Kuruş dizisinden erkek işi diye bahsederken öyle ifadelere yer verdi ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Başarılı oyuncunun Üç Kuruş’u seçme nedeni belli oldu. Meğerse herkesten farklı bir strateji ile ilerliyormuş. İşte, o sözler…

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