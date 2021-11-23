Üç Kuruş Dizi Oyuncusu Nesrin Cavadzade'den Herkesi Şaşkına Çeviren Olay Sözler! Üç Kuruş Dizisini Seçme Nedeni Meğerse...
Üç Kuruş dizisinden erkek işi diye bahsederken öyle ifadelere yer verdi ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Başarılı oyuncunun Üç Kuruş’u seçme nedeni belli oldu. Meğerse herkesten farklı bir strateji ile ilerliyormuş. İşte, o sözler…
Üç Kuruş dizi oyuncusu Nesrin Cavadzade’den herkesi şaşkına çeviren sözler geldi. Önceki gün Bebek’te erkek arkadaşı Gökhan ile beraber kahve içtiği sırada objektiflere takılan güzel oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üç Kuruş dizisinden erkek işi diye bahsederken öyle ifadelere yer verdi ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Başarılı oyuncunun Üç Kuruş’u seçme nedeni belli oldu. Meğerse herkesten farklı bir strateji ile ilerliyormuş. İşte, o sözler…
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23 Kas 2021 - 14:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.