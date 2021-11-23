Masterchef’te Elenen İsmi Emre İfşaladı! Acun Ilıcalı’ya Resti Çekmişti, Bu Hamlesi Seyirciyi Delirtti! Pazar Akşamı Tüm İpler Kopuyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran başarılı yarışmacı Emre Büber, Danilo Şefin Dalgalar isimli imza tabağını hem eksik hem de başarısız bir şekilde bitirmişti. Tüm şefler ise Masterchef Emre’nin bunu bilerek yaptığını fark etmişti. Somer Şef ise konu hakkında; “Emre bunu yapamayacak bir yarışmacı değilsin sen. Sen bile isteye vazgeçtin” açıklamasında bulunmuştu. Emre ise “Ben vazgeçmedim, tadında bıraktım” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise şok bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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