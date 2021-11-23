- 23 Kas 2021 - 13:56 G: 23 Kas 2021 - 14:19

Masterchef’te Elenen İsmi Emre İfşaladı! Acun Ilıcalı’ya Resti Çekmişti, Bu Hamlesi Seyirciyi Delirtti! Pazar Akşamı Tüm İpler Kopuyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te elenen isim resmen ortaya çıktı! Yarışmadan yaklaşık 3 – 4 hafta önce elenen Emre Büber, kısa bir süre önce ise Acun Ilıcalı’ya resti çekmişti. Pazar akşamı ekranlara gelecek olan bölümde elenecek ismi duyuran Emre Büber, tüm ipleri koparttı. Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada adını duyuran başarılı yarışmacı Emre Büber, Danilo Şefin Dalgalar isimli imza tabağını hem eksik hem de başarısız bir şekilde bitirmişti. Tüm şefler ise Masterchef Emre’nin bunu bilerek yaptığını fark etmişti. Somer Şef ise konu hakkında; “Emre bunu yapamayacak bir yarışmacı değilsin sen. Sen bile isteye vazgeçtin” açıklamasında bulunmuştu. Emre ise “Ben vazgeçmedim, tadında bıraktım” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise şok bir açıklamada bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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23 Kas 2021 - 13:56 Ankara- Yaşam

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