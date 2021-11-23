- 23 Kas 2021 - 18:27 G: 23 Kas 2021 - 18:28

Bakan Bilgin'den Asgari Ücret Zammı Hakkında Çarpıcı Açıklama! Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak...

Asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelmeye başladı, ücretlere gelecek zamlar netlik kazanmaya başladı. İşte, Bakan Bilgin’in asgari ücret ile ilgili çarpıcı açıklamaları…

2022 yılına sayılı gün kala asgari ücret zamları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin öyle ifadelere yer verdi ki gören herkes şok oldu. Asgari ücret tespitleri için görüşmeler hakkında çarpısı sözlere yer verdi. Kimse bu kadar erken beklemiyordu.

Asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelmeye başladı, ücretlere gelecek zamlar netlik kazanmaya başladı. İşte, Bakan Bilgin’in asgari ücret ile ilgili çarpıcı açıklamaları…

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23 Kas 2021 - 18:27 - Gündem

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