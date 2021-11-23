Bakan Bilgin'den Asgari Ücret Zammı Hakkında Çarpıcı Açıklama: Zamlar İçin Aralık Sonunu Beklemek Zorunda Değiliz...
Asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelmeye başladı, ücretlere gelecek zamlar netlik kazanmaya başladı. İşte, Bakan Bilgin’in asgari ücret ile ilgili çarpıcı açıklamaları…
2022 yılına sayılı gün kala asgari ücret zamları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin öyle ifadelere yer verdi ki gören herkes şok oldu. Asgari ücret tespitleri için görüşmeler hakkında çarpısı sözlere yer verdi. Kimse bu kadar erken beklemiyordu. Asgari ücret tespit komisyonu bir araya gelmeye başladı, ücretlere gelecek zamlar netlik kazanmaya başladı. İşte, Bakan Bilgin’in asgari ücret ile ilgili çarpıcı açıklamaları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
23 Kas 2021 - 14:24 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.